Osmaniye'de gönüllü gençler öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı

Kadirli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

"Öğrencilere mutluluk taşıyoruz projesi" kapsamında bir araya gelen gençler, Kızyusuflu Acaroba İlkokulu'nu ziyaret ettiler.

Gençler, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttığı öğrencilerle, okuma, yüz boyama ve ip atlama gibi çeşitli etkinlikler yaptı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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