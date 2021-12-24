Osmaniye'de gönüllü gençler öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı - Haberler
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Osmaniye'de gönüllü gençler öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı

Osmaniye'de gönüllü gençler öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Kadirli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

"Öğrencilere mutluluk taşıyoruz projesi" kapsamında bir araya gelen gençler, Kızyusuflu Acaroba İlkokulu'nu ziyaret ettiler.

Gençler, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttığı öğrencilerle, okuma, yüz boyama ve ip atlama gibi çeşitli etkinlikler yaptı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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