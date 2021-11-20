Osmaniye'de gönüllü gençler "kimsesizlerin kimsesi" oluyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü gençler, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlerin, ev temizliğinden odunlarının kırılmasına, sobalarının kurulmasından yemeklerinin yapılmasına kadar her türlü ihtiyacında yanında olmaya çalışıyor.

Kadirli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, "Yüzünüzdeki Güzel Bir Tebessüm Bizler İçin Yeterli" projesi kapsamında 3 yıldır adeta "kimsesizlerin kimsesi" oluyor.

Gençler, ilçede belirledikleri ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişileri ziyaret ederek evlerinde yapılacak işleri tespit ediyor.

Kapı, pencere ve mobilyaları tamir eden gençler, yaşlıların odunlarını kırıyor, sobalarını kuruyor ve evlerini temizleyerek yemeklerini pişiriyor.

"Onların bir tebessümü bizlere yetiyor"

Kadirli Gençlik Merkezi Müdürü Kamil Kerimoğlu, AA muhabirine, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilçedeki yaşlı ve kimsesizlerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllü gençlerin ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi kimsesizleri belirlediğini aktaran Kerimoğlu, "Gençlerimiz onların evine misafir oluyor, sobalarını kuruyor, evlerinin bakım ve onarımını yapıyor. Onların bir tebessümü bizlere yetiyor." dedi.

Kerimoğlu, 15 gönüllü gencin haftada 5 yaşlı ve kimsesizi ziyaret ettiğini belirtti.

Gönüllülerden Buket Özdoğan, yaşlı ve kimsesizlere yardım edip gönüllerine dokunarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını aktardı.

"Her zaman onların yanlarındayız"

Fatma Nur Akarca, 3 yıldır sürdürdükleri projeyle yaşlı ve kimsesizlerin yanında olduklarını söyledi.

Kış aylarında yaşlıların evlerinde rahat etmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Akarca, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlı ve kimsesiz ailelerimizi tespit ederek onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kış ayları öncesinde sobalarını kurup odunlarını kırıp ev temizliklerinde onlara yardımcı oluyoruz. Her zaman onların yanlarındayız. Onların yüzündeki güzel bir tebessüm bizler için yeterli. Onları çok seviyoruz." diye konuştu.

Bilgehan Üstünel de evlerine gittikleri insanların dört gözle kendilerini beklediğini anlatarak yaşlılara karşılıksız yardım etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Destek sunulan 79 yaşındaki Emine Kara, evini ziyaret ederek işlerini yapan gençler sayesinde yüzünün güldüğünü ifade etti.

Hürü Hörük ise "Gençler evimize gelerek sobamızı kurdular, çamaşırı yıkadılar, temizlik yaptılar. Kapı ve pencerenin eskiyen kollarının yerine yenisini taktılar, tamirat yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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