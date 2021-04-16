Osmaniye'de "Gönüller 1 Kitap Olsun Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı
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Osmaniye'de "Gönüller 1 Kitap Olsun Projesi" kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı

Osmaniye'de 'Gönüller 1 Kitap Olsun Projesi' kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de "Gönüller 1 Kitap Olsun Projesi" kapsamında toplanan kitaplar, Vali Erdinç Yılmaz'ın katıldığı etkinlikle öğrencilere dağıtıldı.

Osmaniye'de "Gönüller 1 Kitap Olsun Projesi" kapsamında toplanan kitaplar, Vali Erdinç Yılmaz'ın katıldığı etkinlikle öğrencilere dağıtıldı.

Karacaoğlan Ortaokulunda düzenlen etkinlikte öğrencilere kitap dağıtan Vali Yılmaz, kitap okumanın gençlerin iyi yetişmesi ve bilgili insan olmaları için önemli olduğunu belirtti.

Bilgi sahibi olmanın büyük kazanç olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hayatta her zaman çok okuyan, kendini iyi yetiştiren ve bilgi sahibi olan insanlar başarılı olur. Kitap okumak, dersleri daha kolay anlamaya, ifade kabiliyetini geliştirmeye ve öğrencilerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasına vesile olur. Bu nedenle öğrencilerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Bu anlamda, böyle bir projeyi hayata geçiren matematik öğretmeni Mukaddes Karip başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip de, kendi okuduğu kitapları öğrencilere dağıtarak başladığı çalışmayı bir projeye dönüştürdüğünü ve ülke geneline yaydığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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