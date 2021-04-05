Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
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Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoyolda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 16 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoyolda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 16 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında İ.Y. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde İ.Y. isimli şahsın, insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Suriye üzerinden Türkiye'ye girdiği belirlenen 16 Suriye uyruklu mülteciyi batı illerine götürdüğü öğrenildi. Yapılan kimlik kontrollerinde 5 Suriyeli şahsın resmi kurumlarca verilen kimlik belgeleri olmadığı anlaşılırken idari işlemlerin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Araç sürücüsü hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, minibüse de el konulduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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