Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

07.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:09

Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 14 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 14 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında E.Ş. yönetimindeki 63 ACH 945 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde E.Ş. isimli şahsın, ülkelerinden kişi başı insan kaçakçılarına 300 dolar vererek yasa dışı yollarla Şanlıurfa'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen 14 Suriye uyruklu mülteciyi batı illerine götürdüğü öğrenildi.

Daha önceden Eskişehir, İstanbul, Adana'da Göçmen Kaçakçılığından ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından kaydı olan araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan 14 Suriyeli şahıs ise idari işlemler için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:09:55. #1.15#
title