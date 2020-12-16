Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

- Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan şahıs yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yapan şahıs uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda H.U. isimli şahsın aranma kaydı olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA