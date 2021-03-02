Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan kişi yakalandı
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Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan kişi yakalandı

02.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:56
Osmaniye'de göçmen kaçakçılığından aranan kişi yakalandı

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle aranan kişi yakalandı.

Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü Y.B'nin (38) göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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