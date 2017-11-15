Osmaniye'de Gıda Denetimi

Osmaniye'de izinsiz peynir üretimi yapılan tesiste ele geçirilen peynir ve süt kreması imha edildi.





Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Rızaiye Mahallesi'nde bir tesiste kaçak peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine bu adrese gitti.



Tesiste kayıt dışı ve hijyenik olmayan ortamda imal edildiği belirlenen bin 450 kilogram peynir, 219 kilogram süt kreması ele geçirildi.



Süt işlemek için herhangi pastörizasyon işlemi yapılmayan tesiste, çiğ sütten peynir üretimi yapıldığı tespit edildi.





İş yerine 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca işlem yapıldı. El konulan peynir ve süt kremaları çöp toplama tesisinde imha edildi.