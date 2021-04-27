Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Osmaniye-Adana kara yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Fabrikanın deposunda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye-Adana kara yolunda dün, bir geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyümüş, yangına çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etmişti.

Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika | Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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