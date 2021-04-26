Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
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Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye - Adana kara yolundaki geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fabrika civarında jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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