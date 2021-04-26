Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye - Adana kara yolunun 20.kilometresinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA