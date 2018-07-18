Osmaniye'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede yangın çıktı.

Osmaniye-Adana karayolunda bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının atıkların depolandığı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.