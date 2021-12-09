Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasının yağ tankında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Geri Dönüşüm fabrikasının yağ tankında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Kadirli kara yolu Anberinarkı köyü yakınlarında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının yağ tankındaki gaz sıkışması sonucu patlama oldu ve yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Patlamada yaralanan 1 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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