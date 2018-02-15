Osmaniye'de "Genç Çiftçi Projesi"

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, " Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 11 çiftçiye 407 koyun dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Soner Çerçi, kurum binası bahçesindeki etkinlikte, ilçede 11 çiftçiye 407 merinos cinsi koyun dağıtıldığını belirtti.

Genç çiftçi projesi kapsamında desteklemelerin devam ettiğini kaydeden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesini önemsiyoruz. Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Genç çiftçi projesi kapsamında ilçemizde 11 çiftçiye 407 merinos cinsi koyun dağıtımı yapıldı. Her bir çiftçiye 35 dişi 2 erkek koyun verildi. Hayvanların ilçemiz hayvancılığına ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından çiftçilere koyun dağıtıldı.