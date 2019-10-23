Osmaniye'de Geleneksel 5. Öğrenme Şenlikleri düzenlendi

23.10.2019 16:36

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 5. Geleneksel Öğrenme Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinlikte, Kadirli ve Sumbas ilçelerinin halk eğitim merkezlerinde açılan kurslardaki ürünler sergilendi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte hazırlanan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan ebru, boyama ve kilim dokuma sanatı ürünleri, TÜBİTAK projeleri, geleneksel çocuk oyunları, şeker ve tansiyon ölçümleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli tanıtımlar yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler verdiklerini anlattı.



Şenliklere katkı ve desteği bulunanlara teşekkür eden Tarhan, "Her yaştan insanların bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenme erişimlerini arttırmak hedefiyle planlanan güzel bir şenlik düzenledik. Katılan kurumlar, kendi kurumlarıyla ilgili tanıtıcı bilgileri paylaştı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ile diğer protokol üyeleri, açılan stantları gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA