Osmaniye'de geçtiğimiz yıl 150 kilometre stabilize yol yapıldı

Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kentte geçtiğimiz yıl 159 köye 150 kilometre stabilize yol yapıldığını belirtti.

Gizlice, yazılı açıklamasında, geçen yıl kentte tamamlanan ve yapım aşamasında olan projeler hakkında bilgi verdi.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile köylerde ayrıca 100 kilometre kilit parke ve 28 kilometre silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapıldığını ifade eden Gizlice, şunları kaydetti:

"İçme sularında 32 projeyi hayata geçirerek ihtiyacı olan köylerimizin su sorunlarını çözüme kavuşturuldu. Sağlıklı çevre için yürüttüğümüz projelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından proje karşılığı hibe olarak aldığımız 3 çöp toplama aracı, 2 vidanjör ve yaklaşık 2 bin çöp konteynerlerini köylerimizin hizmetine sunduk."

???????Gizlice, proje ve hizmetlere destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman