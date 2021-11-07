Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Şehitler Anıtı önünde bir araya geldi.

Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, grup adına yaptığı açıklamada İYİ Parti'li Türkkan'ın şehidin ağabeyine ettiği küfrün tüm gazilere ve şehit ailelerine yapıldığını belirterek, Türkkan'ı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Şehitlerin hatıraları ve emanetlerine saygısızlığı milletin asla unutmayacağını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenler, milletimizin emaneti olan yakınlarına ağıza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği ve terbiyesizliğine cüret etme cesareti gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerine destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Şehidin kardeşine küfür eden Lütfi Türkkan'ı şehitler diyarı Osmaniye'mizin şehit aileleri ve gazilere adına milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz."

Tunceli kırsalında 2019'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin ablası Şenel Arslanoğlu da yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, Lütfü Türkkan'a milletvekilliğinden istifa çağrısında bulundu.

Bir diğer şehit yakını Şenel Arslanoğlu da İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ı şiddetle kınadığını kaydetti.

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