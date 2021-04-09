Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcular, stadyumda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunmaları üzerine gelen polislerin "Polis Haftası"nı kutladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcular, stadyumda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunmaları üzerine gelen polislerin "Polis Haftası"nı kutladı.

Düziçi Sporlu futbolcular, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerinin antrenman yaptıkları stadyuma gelmelerini sağladı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği stadyumda Türk bayrağı açan oyuncular, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Futbolcular, daha sonra polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek