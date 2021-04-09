Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcular, stadyumda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunmaları üzerine gelen polislerin "Polis Haftası"nı kutladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcular, stadyumda kavga olduğu yönünde ihbarda bulunmaları üzerine gelen polislerin "Polis Haftası"nı kutladı.

Düziçi Sporlu futbolcular, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerinin antrenman yaptıkları stadyuma gelmelerini sağladı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği stadyumda Türk bayrağı açan oyuncular, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Futbolcular, daha sonra polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Ajda Pekkan Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de futbolculardan polislere sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:48:59. #1.16#
title