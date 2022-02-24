OSMANİYE'DE FIRTINA SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de etkili olan şiddetli fırtına sonrasında devrilen ağaçlar kesilerek, uçan çatılar iş makineleri ile kaldırıldı.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan fırtına sonrasında tüm birimleriyle teyakkuza geçirildi. Osmaniye Belediyesi ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı. Rüzgarın şiddeti ile kökünden sökülerek devrilen ağaçlar, motorlarla kesilerek, uçarak yoların kapanmasına neden olan çatılarda da iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok ev, iş yeri ve okul çatısı uçarken ağaçlar köklerinden devrildi. Osmaniye Valiliği tarafından yapılan kuvvetli rüzgar uyarısı sonrasında Osmaniye Belediyesi'ne bağlı itfaiye, temizlik işleri, fen işleri, zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada çalışma yaptı. Ekipler, fırtına sonrasında meydana gelen tüm olaylara gelen ihbarlar sonrasında anında müdahale etti. Gün boyu süren şiddetli fırtına sonrasında devrilen elektrik direkleri, yıkılan ağaçlar ve uçan çatılar belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için temizlik çalışmalarının devam ettiği Osmaniye'de kuvvetli rüzgarın 25 Mart günü sabah saatlerine kadar süreceği uyarısında bulunuldu.