Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kadirli'de bir evin çinko çatısı fırtına nedeniyle yola savruldu, olayda yaralanan olmadı.

Sumbas ilçesinde de ev, ahır ve samanlıkların çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Gazi İlkokulu'nun çatısında da fırtına nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de fırtına nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:41:17. #1.15#
title