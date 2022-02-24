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Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle briket duvarın devrilmesi sonucu yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, beton elektrik direğini devirdi. Direğin üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.

Kuzey Çevre Yolu'nda ise bir iş yerine ait deponun çinko çatısı şiddetli rüzgar sonucu yola uçtu, trafik tek yönlü ulaşıma kapandı.

Osmaniye Adliyesinin çatısı da fırtına nedeniyle zarar gördü.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, AA muhabirine, fırtınanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi." dedi.

Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına elektrik direğini devirdi, bir araç zarar gördü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Osmanlı, Fırtına, Güncel, Haberler

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