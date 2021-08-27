Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma tarafından adresi belirlenen F.M. gözaltına alındı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat