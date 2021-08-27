Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma tarafından adresi belirlenen F.M. gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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