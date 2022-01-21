Osmaniye'de iki FETÖ hükümlüsü gaybubet evinde yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de iki FETÖ hükümlüsü gaybubet evinde yakalandı

Osmaniye'de iki FETÖ hükümlüsü gaybubet evinde yakalandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.M. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.M'nin kentte olduğunu belirledi.

Gaybubet evi olarak bilinen hücre evinde saklandığı tespit edilen iki hükümlü, operasyonla yakalandı.

Evde dijital materyaller ile çok miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Güncel, Haber

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