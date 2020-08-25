Osmaniye'de filyasyon çalışmaları devam ediyor Osmaniye'nin Düziçi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Düziçi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Küçük, yaptığı açıklamada, her sabah birimlerine bildirilen Kovid-19 test sonuçlarını değerlendirdikten sonra 4 kişiden oluşan filyasyon ekibinin hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaştığını belirtti.

Ziyaretlerde bu kişilere almaları gereken sağlık tedbirlerinin anlatıldığını ifade eden Küçük, şunları söyledi:

"Testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişileri ilk etapta cep telefonlarıyla arıyoruz. Şüpheli temaslıların adreslerini netleştirerek 24 saat içerisinde evleri ziyaret ediyoruz. Elde edilen doğru bilgiler ile doğru kişiyi izole edersek birçok insanın hastalığa yakalanmasının da önüne geçilmiş olur."

Kaynak: AA