Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2)
3 TUTUKLAMAOsmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA
Osmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA