Osmaniye'de Fetö Şüphelisi 12 Eski Komiser Yardımcısı Adliyede (2)

3 TUTUKLAMA

Osmaniye'de gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç komiser yardımcısı 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise savcılıkta alınacak ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA