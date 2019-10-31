Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu

31.10.2019 23:36

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen 2 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.A. isimli öğretmen ile FETÖ/PDY'ye ait okul ve dershanelerde görev yaptığı, bu kuruluşlardan örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açtırıp para yatırdığı ileri sürülen Ş.E, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA