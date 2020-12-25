Osmaniye'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığı polis engelledi
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Osmaniye'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığı polis engelledi

25.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:32
Osmaniye'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığı polis engelledi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaştan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle banka hesabına para yatırılmasını isteyen dolandırıcıların oyununu polis bozdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan ve vatandaştan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle banka hesabına para yatırılmasını isteyen dolandırıcıların oyununu polis bozdu.

Alınan bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, Y.S'yi arayarak banka hesapları ve kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini, bir banka hesabına 55 bin lira para yatırması gerektiğini söylediler.

Evden çıkarak banka şubesine giden Y.S'nin yakınları, durumunda şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bankaya giden ekipler, Y.S'nin şüphelilerin istediği hesaba para yatırmasını önledi.

Y.S'nin ifadesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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