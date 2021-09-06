Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
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Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Osmaniye'de otoyolda hafif ticari aracın tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Osmaniye'de otoyolda hafif ticari aracın tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye gişeleri çıkışı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YK 819 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik idaresindeki 06 BJF 036 plakalı tıra yandan çarptı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kadın ise kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.'nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Selçuk Kaya/İHA)

Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
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