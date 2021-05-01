Osmaniye'de fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 235 işçinin tedavisi tamamlandı

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan 235 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osmaniye'de, bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan 235 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dün, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında, iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılan 235 işçinin tedavisi tamamlandı.

İşçiler, hastaneden taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan işçilerin tedavi edildiğini belirterek, "Osmaniye'deki hastanelerimize 235 hastamız başvurdu. Şu an itibarıyla bütün hastalarımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Hastanelerimizde tedavi gören hastamız kalmamıştır. Olayın başından şu ana kadar canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün iftar yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner