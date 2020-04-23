Osmaniye'de evlerinden çıkamayan çocuklar, balkonlardan 23 Nisan'ı kutladı Osmaniye'de bir sitede, evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkonlarından kutladı.

Osmaniye'de bir sitede, evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri balkonlarından kutladı. Çamlık Evler Mahallesi'nde, 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kalan çocuklar için ilkokul öğretmeni Zehra Demir'in organizasyonunda etkinlik düzenlendi. Site sakinleri, evlerinin balkonlarını Türk bayrakları, balonlar ve çeşitli süslerle donattı. Müzik öğretmeni Özlem Özdemir de kemanıyla çeşitli şarkıları seslendirip çocukları 23 Nisan coşkusuna ortak etti. Site bahçesinden 23 Nisan şarkılarıyla müzik yayını da yapılan organizasyonda çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocukların gökyüzüne balonlar bıraktığı etkinlik, drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: AA