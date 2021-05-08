Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

Osmaniye'de iki ayrı evden tarım ilaçlama pompası ve bakır kazan çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de iki ayrı evden tarım ilaçlama pompası ve bakır kazan çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Evlerinde bulunan tarım ilaçlama pompası ve bakır kazanın yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri eşyaların çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalleye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın İ.E. olduğunu tespit etti. Kısa sürede ikametgah adresi belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.E. isimli şahıs hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı