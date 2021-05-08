Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de iki ayrı evden tarım ilaçlama pompası ve bakır kazan çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de iki ayrı evden tarım ilaçlama pompası ve bakır kazan çalan hırsızlık şüphelisi şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. Evlerinde bulunan tarım ilaçlama pompası ve bakır kazanın yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri eşyaların çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mahalleye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın İ.E. olduğunu tespit etti. Kısa sürede ikametgah adresi belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.E. isimli şahıs hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi
Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Sahte polisleri organize eden de soyulan da Ugandalı çıktı
Lüks rezidansta akılalmaz hırsızlık! Sahte polisleri organize eden de soyulan da Ugandalı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Donald Trump
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 09:14:06. #1.14#

title