Osmaniye'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Osmaniye'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'de evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dereobası köyü ve Zorkun Yaylası'ndaki 20 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılar M.E,M.G,S.C, İ.E. ve M.K'yi çaldıkları çeşitli eşyalarla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, M.G. ve S.C. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman