Osmaniye'de evinin salonunda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de evinin salonunda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de evinin salonunda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de evinin salonunda plastik kasalarda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinin salonunda plastik kasalarda 2 bin 500 kök Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiğini belirlediği M.K'nin Kadirli ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin salonunda plastik kasalar içerisinde yetiştirilen 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Hint Keneviri, Osmaniye, Güncel, Haber

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