Osmaniye'de evinin bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
13.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:03
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boğaziçi Mahallesinde D.Ö.'nün (30) evinin bahçesinde kenevir ekimi yaparak yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda bahçede 20 kök kenevir ele geçirirke, D.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA