Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde S.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde 5 kilogram esrar ile bahçeye ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enis Arıkan Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Aytaç Kara Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 14:23:32. #1.13#

title