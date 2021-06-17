Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Osmaniye'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde S.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde 5 kilogram esrar ile bahçeye ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat