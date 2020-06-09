Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sumbas ilçesinde ikamet eden S.T'nin uyuşturucu imal ederek sattığı ihbarını aldı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda ev ve evin bahçesinde ekili 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ayrıca 2 kilogram esrar, 2 hassas terazi ile 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu arada jandarma ekipleri Gaziantep ilinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine V.G'nin kullandığı otomobili de durdurarak arama yaptı. Aramada 20 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA