Osmaniye'de, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Osmaniye'de, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Osmaniye'de, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, evinde 1 kilo 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de, evinde 1 kilo 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelisi M.A.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evde 1 kilo 153 gram sentetik uyuşturucu, 248,16 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, zanlı M.A.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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