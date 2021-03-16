Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

16.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:42
Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A'nın Kadirli ilçesinde bulunan evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini alması üzerine eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi, şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:46:28. #1.16#
title