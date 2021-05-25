Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.A'nın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 10 fişek ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de evinde çok sayıda silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:37:54. #1.11#

title