Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir evden kömür sobası çaldıkları güvenlik kamerası kaydından belirlenen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Osmaniye'de bir evden kömür sobası çaldıkları güvenlik kamerası kaydından belirlenen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Yedi Ocak Mahallesi Doktor Ahmet Alkan Caddesi'nde bir evden kömür sobası çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliden birinin H.K. olduğunu belirledi.

H.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evden sobanın çalınarak götürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyede
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Lukas Podolski Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evden kömür sobası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:14:55. #1.14#

title