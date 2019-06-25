Osmaniye'de evden hırsızlık iddiası

Osmaniye'de iki evden 9 bin 100 lira çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki evden toplam 9 bin 100 lira para çalışması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, D.Y, M.K. ve N.Ç'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA