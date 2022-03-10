Osmaniye'de evden dikenli tel çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de evden dikenli tel çalan 2 şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de evden dikenli tel çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evden rulo halindeki dikenli teli çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evden rulo halindeki dikenli teli çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden dikenli tel çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma neticesi olayı gerçekleştirdiği belirlenen B. C. M. ve İ. M. çaldıkları malzemeyle birlikte yakalandı.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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