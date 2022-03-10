Osmaniye'de evden dikenli tel çalan 2 şüpheli yakalandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evden rulo halindeki dikenli teli çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evden rulo halindeki dikenli teli çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden dikenli tel çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma neticesi olayı gerçekleştirdiği belirlenen B. C. M. ve İ. M. çaldıkları malzemeyle birlikte yakalandı.
AA / Menderes Özat - Güncel