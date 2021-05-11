Osmaniye'de evde mahsur kalan sokak kedisi kurtarıldı
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Osmaniye'de evde mahsur kalan sokak kedisi kurtarıldı

Osmaniye'de evde mahsur kalan sokak kedisi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, kapısı kilitli evde mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Osmaniye'de, kapısı kilitli evde mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bir evden kedi sesi geldiği ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kapısı kilitli evin sahibinin ikametinde olmadığını belirleyen ekipler, bölgeye itfaiyeyi de çağırdı.

Ekiplerin telefonla ulaştığı evin sahibinin kedi beslemediğini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri evin balkonuna ulaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Daha sonra da ev sahibinin izniyle kapı çilingir aracılığıyla açıldı, mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kediye su ve mama verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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