Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

29.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:58
Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ü.Y'nin evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki 31 kişiye kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 106 bin 516 lira ceza uygulandı.

M.Ü.Y. ile M.Y'ye kumar oynamak için yer temin etme ve kumar oynatmaktan, üst aramasında 10 gram esrar ele geçirilen İ.B'ye de uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Cemal Hünal Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:00:37. #1.14#
title