Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ü.Y'nin evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki 31 kişiye kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 106 bin 516 lira ceza uygulandı.

M.Ü.Y. ile M.Y'ye kumar oynamak için yer temin etme ve kumar oynatmaktan, üst aramasında 10 gram esrar ele geçirilen İ.B'ye de uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner