Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza
28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza kesildi.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B'nin Sarayova köyündeki evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 48 bin 566 lira ceza uygulandı.
Ev sahibi Y.B'ye kumar oynamak için yer temin etme ve kumar oynatma suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner