Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza

28.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B'nin Sarayova köyündeki evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 48 bin 566 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi Y.B'ye kumar oynamak için yer temin etme ve kumar oynatma suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mehmet Muş Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:17:50. #1.14#
title