Osmaniye'de evde horoz dövüştüren 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza kesildi
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Osmaniye'de evde horoz dövüştüren 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza kesildi

Osmaniye'de evde horoz dövüştüren 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de evde horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de evde horoz dövüştüren ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 150 bin 152 lira ceza uygulandı.

Gebeli Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenledi.

Operasyonda horoz dövüşü için yaptırılan alandaki 8 kişiye kumar oynamak, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 150 bin 152 lira ceza kesildi.

Ev sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 83 bin 200 lira ceza uygulandı.

Evdeki 8 horoz, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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