Osmaniye'de evde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Osmaniye'de evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:46
Osmaniye'de evde çıkan yangın kontrol altına alındı

'nin ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yalnızdut köyünde Mehmet Eman'a ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede sardığı evin sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, büyük oranda zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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