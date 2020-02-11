Osmaniye'de evde çıkan yangın kontrol altına alındı

11.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:46

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yalnızdut köyünde Mehmet Eman'a ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede sardığı evin sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, büyük oranda zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA