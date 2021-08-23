Osmaniye'de esrar ve kenevir ele geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo esrar ile 350 kök kenevir ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo esrar ile 350 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sumbas ilçesinde bir şahsın evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından E.O. isimli şahsın evine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 19 kilo esrar ile 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ele geçirilen uyuşturucular imha edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı