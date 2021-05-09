Osmaniye'de esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de 577 gram esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 577 gram esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Taksinin durmasının ardından sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Araçta kalan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Takside yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş 577 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü, kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner