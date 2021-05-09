Osmaniye'de esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 577 gram esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de 577 gram esrar ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksinin durmasının ardından sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Araçta kalan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Takside yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş 577 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü, kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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