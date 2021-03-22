Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
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Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

22.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:33
Osmaniye'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Osmaniye'de tartıştığı kocası tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de tartıştığı kocası tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yeniköy köyündeki kayınpederinin evinde kalan Serpil F. ile bir süredir ayrı oldukları iddia edilen ve konuşmak için bir araya gelen eşi C.B.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre, C.B.F. bıçakla Serpil F'yi ağır yaraladı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Serpil F, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. C.B.F. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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